Sam Beukema, un rendimento al di sotto delle aspettative. Basta per la permanenza?

Sam Beukema è costato 31 milioni di euro al Napoli, il quarto colpo più costoso dell'estate 2025. Eppure non sta facendo benissimo in azzurro, con 22 presenze in campionato e 30 totali, con due gol segnati.

Solamente quindici, però, le apparizioni da titolare. Qualche infortunio e, soprattutto, un rendimento che non ha soddisfatto pienamente il tecnico Antonio Conte. Da capire se basterà però per l'eventuale permanenza nella prossima stagione. Di fatto può essere stata una stagione di ambientamento, seppur lo stesso olandese sia oramai in Italia da tre stagioni.

Queste le parole al momento della presentazione. "L’anno scorso il Napoli ha fatto una stagione incredibile quindi sono già molto contento di essere qui, con i campioni d’Italia. So che avremo tante partite e spero di aiutare la squadra, essere sempre disponibile, ho esperienza anche in Champions e posso aggiungere questo alla squadra ma abbiamo tanti elementi fortissimi e penso potremo fare molto bene. Uno dei migliori è Van Dijk, fortissimo, moderno. È un esempio, ma ce ne sono tanti. Obiettivi? Vorrei andare in Nazionale, è una delle ragioni per cui sono qui. Il Napoli è una grande squadra, gioca in Champions, lotta per lo Scudetto e spero che mi aiuti a conquistare la maglia dell'Olanda, sarebbe un sogno".