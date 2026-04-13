Napoli, Beukema: "Sono sempre pronto per aiutare la squadra. Impariamo dal gol subito"

Nel corso della conferenza stampa odierna, il difensore del Napoli Sam Beukema ha parlato di come si è inserito nel gruppo azzurro: "Io mi sento sempre pronto per la squadra, per aiutarla. Per me è stato finora una bella stagione, dove ho imparato tanto, anche perché ho giocato tante partite in una posizione nuova come il braccetto. Questo mi sta aiutando per diventare un giocatore più completo, sono molto contento di giocare a Napoli e continuo sempre così".

Dove hanno sbagliato i tuoi compagni in occasione del gol?

"Non solo durante il gol ma anche dopo ci sono state situazioni uguali dove siamo andati insieme a saltare lasciando solo un uomo. Dobbiamo comunicare meglio in questi momenti. Sapevamo che il Parma avrebbe usato le palle lunghe. Secondo me abbiamo fatto meglio nel secondo tempo e il Parma non ha creato nulla. Dobbiamo imparare da queste situazioni, facendoci trovare pronti dall’inizio. Questa è la lezione di oggi".

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