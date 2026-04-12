Live TMW Napoli, Beukema: "Dobbiamo comunicare meglio. Nel secondo tempo siamo cresciuti"

Ore 17.05 - Tra pochi minuti la conferenza stampa del difesore azzurro Sam Beukema al termine di Parma-Napoli.

Ore 17.33 - Inizia la conferenza.

Che vi sentite di dire ai tifosi?

“Volevamo vincere anche oggi, ma non ci siamo riusciti. Non abbiamo iniziato bene. Sapevamo che sarebbe stata difficile, anche l’anno scorso non lo è stato. Il nostro obiettivo rimane la Champions e daremo tutto”.

Un punto sulla tua stagione?

“Io mi sento sempre pronto per la squadra, per aiutarla. Per me è stato finora una bella stagione, dove ho imparato tanto, anche perché ho giocato tante partite in una posizione nuova come il braccetto. Questo mi sta aiutando per diventare un giocatore più completo, sono molto contento di giocare a Napoli e continuo sempre così”.

Dove hanno sbagliato i tuoi compagni in occasione del gol?

“Non solo durante il gol ma anche dopo ci sono state situazioni uguali dove siamo andati insieme a saltare lasciando solo un uomo. Dobbiamo comunicare meglio in questi momenti. Sapevamo che il Parma avrebbe usato le palle lunghe. Secondo me abbiamo fatto meglio nel secondo tempo e il Parma non ha creato nulla. Dobbiamo imparare da queste situazioni, facendoci trovare pronti dall’inizio. Questa è la lezione di oggi”.