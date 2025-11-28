Napoli, Gilmour l'ennesima tegola: possibile intervento chirurgico a inizio settimana

Nuovo allarme in casa Napoli, dove la situazione fisica di Billy Gilmour sta diventando un caso sempre più serio. Il centrocampista scozzese convive da settimane con una pubalgia tenace, ma nelle ultime ore il quadro è peggiorato al punto da spingere la società a prendere in considerazione l’ipotesi dell’intervento chirurgico. Secondo quanto raccolto, la decisione definitiva potrebbe arrivare a strettissimo giro e, qualora si optasse per l’operazione, il giocatore verrebbe sottoposto all’intervento già all’inizio della prossima settimana.

Per Antonio Conte sarebbe un’ulteriore tegola in un momento già complesso. Il tecnico deve infatti fare i conti con le assenze pesanti di due pilastri del centrocampo come Kevin De Bruyne e André-Frank Zambo Anguissa, entrambi fuori per infortuni che hanno già ridotto sensibilmente le rotazioni. Perdere anche Gilmour, uno degli elementi più utilizzati e cresciuti sotto la gestione Conte, significherebbe trovarsi con un reparto ridotto all’osso proprio nel periodo più fitto del calendario.

Lo staff medico azzurro sta valutando ogni possibile opzione, compresa la possibilità — al momento remota — di tentare un recupero conservativo. Ma la sensazione è che l’intervento possa rappresentare la via più efficace per risolvere definitivamente il problema. Le prossime 48 ore saranno decisive per stabilire il percorso terapeutico del giocatore e per capire come il Napoli dovrà riorganizzare le proprie scelte in mezzo al campo.