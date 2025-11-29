Napoli, Gilmour si opera lunedì a Londra: il comunicato ufficiale della società azzurra

Brutta notizia in casa Napoli, che perderà per diverso tempo Billy Gilmour. Il centrocampista scozzese è da tempo alle prese con la pubalgia e, nelle ultime ore, pare che il suo quadro sia addirittura peggiorato. Una situazione che ha spinto il club partenopeo a prendere in considerazione l'ipotesi dell'intervento chirurgico.

Possibilità diventata tremendamente concreta, come da comunicato pubblicato in giornata dalla società di De Laurentiis: "Billy Gilmour si opererà lunedì a Londra e sarà assistito dal dott. Gennaro De Luca dello staff medico azzurro". Da valutare come il giocatore reagirà all'operazione: in ogni caso, è praticamente scontato che tornerà in campo nel 2026.