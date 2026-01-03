Napoli, girandola di centravanti: Mourinho vuole Lucca, il sostituto può essere Dovbyk

Sarà come il solito il ballo delle punte il più interessante del mercato di gennaio, con il Napoli tra le possibili protagoniste. In uscita dal club azzurro c'è Lorenzo Lucca, che non è riuscito ad inserirsi al meglio nel contesto azzurro. In campionato non parte titolare da fine ottobre e, con l'esplosione di Hojlund e il ritorno - seppur a piccoli passi di Lukaku - è finito in terza fila. Sia lui che il club pensano di trovare una soluzione alternativa alla permanenza sotto il Vesuvio fino a fine stagione e, in questo senso, non mancano le possibilità.

Come riporta il Corriere dello Sport il Benfica di Mourinho ha preso informazioni, ma la richiesta del Napoli è in linea con quanto ha pagato il giocatore in estate dall'Udinese: 30 milioni di euro. Difficile che certe cifre circolino a gennaio, quindi è da vedere se nel dialogo con i portoghesi si possa virare su un prestito (secco o con diritto di riscatto). Ci sono comunque anche altre pretendenti, come il Nottingham Forest in Inghilterra e il Betis in Spagna. In Italia, invece, si era parlato dell'interesse della Lazio e di quello della Roma mettendo in scena uno scambio con Artem Dovbyk.

L'ipotesi giallorossa è tramontata visto che il club dei Friedkin è forte su Raspadori e Zirkzee, ma la possibilità che il centravanti ucraino vada a giocare per Conte è tornata in auge in queste ore. Solo una possibilità, al momento: tutto dipenderà dall'eventuale partenza di Lucca e più in generale dalle cessioni che ultimerà a gennaio il Napoli, obbligato a chiudere la sessione appena iniziata a saldo zero.