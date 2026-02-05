TMW
Nani sul flop di Lucca al Napoli: "Questione di tempo, in Premier troverà il modo di imporsi"
TUTTO mercato WEB
Nel corso dell'intervista concessa a TMW, all'interno della rubrica "A tu per tu", il Group technical director dell'Udinese Gianluca Nani ha commentato anche il flop di Lucca al Napoli, con addio già a gennaio in direzione Premier League: "Credo che sia solo questione di tempo. È andato in Premier che è uno dei campionati più belli. Sono certo che troverà il modo di imporsi, ha tutte le caratteristiche. Non si arriva per caso in Nazionale”.
Articoli correlati
Altre notizie Serie A
Editoriale di Raimondo De Magistris A chi serve Casemiro? Cosa farà il miglior difensore del Bayern? Al via il mercato dei giocatori in scadenza con occasioni clamorose. In Serie A occhi puntati sulla Juventus...
Le più lette
2 A chi serve Casemiro? Cosa farà il miglior difensore del Bayern? Al via il mercato dei giocatori in scadenza con occasioni clamorose. In Serie A occhi puntati sulla Juventus...
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Coppa Italia, Torino ko: l'Inter delle riserve in semifinale. Chivu: "Non parlo di Triplete o Scudetto"
Del Piero, lo scudetto e le parole di Rabiot: "Non sono d'accordo, ma capisco il suo punto di vista"
Serie A
Serie B
Mantova, Rinaudo sul mercato di gennaio: “Rivoluzione necessaria per la salvezza, ora parla il campo”
Serie C
Pronostici
Calcio femminile