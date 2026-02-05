TMW Nani sul flop di Lucca al Napoli: "Questione di tempo, in Premier troverà il modo di imporsi"

Nel corso dell'intervista concessa a TMW, all'interno della rubrica "A tu per tu", il Group technical director dell'Udinese Gianluca Nani ha commentato anche il flop di Lucca al Napoli, con addio già a gennaio in direzione Premier League: "Credo che sia solo questione di tempo. È andato in Premier che è uno dei campionati più belli. Sono certo che troverà il modo di imporsi, ha tutte le caratteristiche. Non si arriva per caso in Nazionale”.

