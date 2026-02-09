Primo gol di Lucca col Nottingham. Frecciata al Napoli su Instagram? "Perdonali, perché non sanno"

La nuova avventura di Lorenzo Lucca al Nottingham Forest è partita nel migliore dei modi, dal punto di vista personale e non di squadra, visto il gol realizzato contro il Leeds che non è bastato però per evitare la sconfitta dei suoi, e a poche ore dalla sua prima rete in Premier League, il centravanti ha fatto un post sul proprio profilo Instagram che sa tanto di frecciata nei confronti del Napoli, club che lo ha ceduto in prestito con diritto di riscatto durante il mercato di gennaio.

"Perdona loro, perché non sanno", la frase pubblicata da Lucca sui social, con il riferimento che potrebbe essere tutto per il club azzurro, visto che dopo sei mesi nei quali non ha inciso per niente ha scelto di iniziare una nuova avventura lontano dal Vesuvio. Tanti i commenti dei tifosi partenopei, ai quali non è andata giù la "provocazione" dell'attaccante, che a fine anno potrebbe anche tornare a Napoli, nel caso in cui il Nottingham Forest non dovesse esercitare l'opzione di acquisto a titolo definitivo.