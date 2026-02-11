Il City chiude la pratica Fulham in 39'. Lucca non incide alla prima da titolare
Tutto troppo semplice per il Manchester City che chiude la pratica Fulham in 39': 3-0 il finale con le reti di Semenyo, O'Reilly e Haaland.
Aston Villa che rovina il record dell'ex James Milner, entrato al 22' al posto di Baleba e divenuto il giocatore più presente della Premier League, al pari di Gareth Barry (653 gettoni). Al Villa Park la decide un'autorete di Hinshelwood all'87'.
Prima da titolare per Lorenzo Lucca, che non incide ed esce al 71' nella sfida salvezza contro il Wolverhampton. Out per infortunio Savona.
Martedì 10 febbraio
Tottenham - Newcastle 1-2
Everton - Bournemouth 1-2
Chelsea - Leeds 2-2
West Ham - Manchester United 1-1
Mercoledì 11 febbraio
Aston Villa - Brighton 1-0
Crystal Palace - Burnley 2-3
Manchester City - Fulham 3-0
Nottingham Forest - Wolverhampton 0-0
Sunderland - Liverpool in corso