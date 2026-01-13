Napoli-Hellas, De Marco a Open VAR: "Rigore Verona e gol annullato a Hojlund: decisioni giuste"

Spazio anche alla contestatissima sfida tra Napoli e Verona nella puntata di oggi di Open VAR, con l'ex arbitro Andrea De Marco, oggi responsabile dei rapporti istituzionali Can A e B, che ha spiegato per prima cosa l'episodio nel quale è stato assegnato un calcio di rigore all'Hellas per il fallo di mano di Alessandro Buongiorno: "Bisognava capire se c'era il fallo di Valentini sul difensore del Napoli. Come vediamo, il braccio è ben al di sopra della spalla e quindi in posizione punibile e il contrasto del calciatore gialloblù è stato giudicato regolare. La commissione è d'accordo con questa valutazione: due giocatori saltano e non c'è fallo. Meglio prendersi qualche minuto in più di una decisione sbagliata".

Parole poi anche sul gol annullato a Rasmus Hojlund, sempre per un fallo di mano: "La regola può piacere o meno, ma se nell'immediatezza un calciatore tocca anche solo involontariamente il pallone con la mano e segna, la rete deve essere annullata".

Infine un commento sulla presunta valutazione di 8.6 data dal designatore Rocchi all'arbitro Marchetti, l'ex fischietto ha voluto precisare: "L'indiscrezione non ha fondamento, il voto non è reale. Marchetti ha fatto una buona gara ma il voto era più basso".