Malen si è preso la Roma. Riscatto oramai deciso, non sarà ceduto a un altro club

Gian Piero Gasperini ha scelto. Vuole Donyell Malen come centro del suo attacco per i prossimi anni. Anche perché in estate saluteranno in diversi, sia al centro dell'attacco - sia Ferguson che Dovbyk sono fortemente indiziati, con il primo che non dovrà nemmeno essere ceduto - che dietro la prima punta, visto che Dybala non avrà un rinnovo contrattuale e che probabilmente finirà al Boca Juniors con il suo ex compagno Leandro Paredes, suo primo sponsor per un ritorno in Argentina.

Malen sarà riscattato, quindi. 2 milioni di euro per il prestito, 25 per il riscatto, c'è un 10% sulla futura rivendita e percepisce circa 4 milioni di euro all'anno, non è dato sapere se bonus esclusi. Si tratta di un investimento importante per i Friedkin, ma che in un'epoca come quella attuale non è straordinariamente alto per il centravanti di una delle prime sei squadre d'Italia.

Il riscatto di Malen sarebbe diventato obbligatorio in caso di Champions. Non è impossibile che ci arrivi comunque, la Roma, vista la classifica che attualmente sorride (lo avrebbe fatto di più con la vittoria sulla Juve) ma la scelta oramai è fatta, seppur non comunicata ancora all'Aston Villa. Certo, è più una formalità per evitare problemi fisici e stop di lunghissima durata, ma il dado è oramai tratto. E non sarà venduto subito.