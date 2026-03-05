Serie B, la classifica marcatori: inarrestabile Pohjanpalo. È a -1 dai 20 gol stagionali

Con la giornata di ieri, mercoledì 4 marzo, è andata definitivamente in archivio la 28ª giornata del campionato di Serie B, che si è giocata in turno infrasettimanale e che ha dato una nuova linea non solo alla classifica cadetta ma anche a quella che è la la classifica marcatori plasmata fino a questo momento: ancora in vetta l'attaccante del Palermo Joel Pohjanpalo, che si porta ormai vicinissimo alle 20 reti, staccando di parecchio quella che è la seconda posizione occupata da Andrea Adorante del Venezia.

Da segnalare poi che i fratelli Shpendi si portano entrambi in doppia cifra, ma i 10 gol valgono al momento solo la quarta posizione.

Di seguito, ricordando che vengono riprese le sole prime cinque posizioni, il preciso punto della situazione, per la quale ricordiamo che il numero tra parentesi indica i rigori calciati:

19 gol: Pohjanpalo (4; Palermo)

13 gol: Adorante (3; Venezia)

11 gol: Biasci (Avellino)

10 gol: Ghedjemis (Frosinone), Gliozzi (6; Modena), C. Shpendi (4; Cesena), S. Shpendi (1; Empoli)

9 gol: Bortolussi (4; Padova), Coda (3; Sampdoria), Di Nardo (Pescara), Merkaj (1; SudTirol)