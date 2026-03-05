TMW Juventus, osservato speciale Carnesecchi. Piace all'Inter, ha mercato all'estero

Marco Carnesecchi è seguito da tanti big club d'Europa. Il portiere atalantino non ha ancora una valutazione - presumibilmente intorno ai 40 milioni potrebbe essere ceduto - ma nel valzer dei portieri che potrebbe avanzare nelle prossime settimane, ecco che ha un posto importante, soprattutto se dovesse andare al Mondiale (dove, però, sarebbe il secondo di Gianluigi Donnarumma, se non il terzo dietro a Vicario) e concludere bene la stagione con la maglia dell'Atalanta.

Carnesecchi è stato osservato dalla Juventus, dal vivo, più volte nel corso delle ultime settimane. Ricevendo delle ottime recensioni da parte degli emissari bianconeri. Con l'addio di Di Gregorio - quasi certo, ma dipenderà dalla destinazione - e la possibilità che saluti anche Perin, ecco che ci sarà una rivoluzione dopo due stagioni.

Poi c'è l'Inter, alle prese con la sostituzione di Sommer. È però il valore economico a frenare le possibili proposte dall'Italia. Invece all'estero dipenderà da quanto succederà nel domino: il Bayern Monaco probabilmente dovrà sostituire Neuer, il Tottenham ha Vicario che potrebbe salutare, Chelsea e Liverpool metteranno mano alla rosa. E il rinnovo? È un tema come possibile miglioramento contrattuale, ma non per essere un tombale per le ambizioni di Carnesecchi o per l'idea di giocare in una top d'Europa.