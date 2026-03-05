Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Dorval: "Voglio salvare il Bari, spero di definire presto il mio futuro con il club"

Daniel Uccellieri
Oggi alle 08:50Serie B
Mehdi Dorval è stato tra i protagonisti della vittoria del Bari contro l’Empoli, servendo due assist decisivi. L’esterno algerino ha commentato la prestazione ai microfoni di RadioBari, come riportato da TuttoBari.com, soffermandosi sull’importanza del successo e sul momento della squadra: “Era fondamentale per agganciare le altre. Non dobbiamo accontentarci, ma siamo contenti”.

Dorval ha poi parlato anche delle sue prestazioni personali, tra qualche imperfezione in fase difensiva e la capacità di rendersi pericoloso in avanti: “Cerco di migliorare difensivamente ed essere più lucido. Il vero Dorval è sempre stato qua, poi è capitato di non riuscire a fare bene sempre. Cercherò di essere più cattivo sotto porta. Sono contento dei due assist, ma più della vittoria”.

Spazio anche al rapporto con Rao, compagno con cui sembra esserci grande intesa: “Con Rao mi trovo bene. È un giovane con cui ho un buon rapporto”.

L’esterno ha quindi parlato del proprio ruolo all’interno dello spogliatoio biancorosso: “Sono fiero di essere stato capitano, ma mi sento importante per i quattro anni passati qui. Tengo al Bari”.

Infine Dorval ha ricordato anche il periodo successivo alla trattativa, poi sfumata, con il Rubin nella scorsa estate: “Siamo tutti umani e quando capitano queste cose serve essere intelligenti. La mia famiglia e i miei amici mi hanno rialzato. Ora penso a salvare il Bari, poi vedremo. Speriamo di concludere qualcosa con la società, ed a breve”.

