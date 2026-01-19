Napoli, Hojlund avvisa Conte: "Io e Lukaku possiamo giocare insieme benissimo"

Sono tante le assenze in casa Napoli, ma Rasmus Hojlund non demorde, non si arrende e lo fa presente anche nella conferenza stampa della vigilia, prima del match contro il Copenaghen: "È importante per noi vincere, tutti noi vogliamo andare avanti. Siamo un po' sfortunati per le assenze, ma abbiamo un gruppo molto forte e anche una mentalità forte che ci rende in grado di andare avanti".

Lukaku è tornato, potrebbe giocare insieme a lui.

"Per me è uguale, io vedo che Lukaku è veramente forte, l'ho sempre osservato. È una brava persona e spero che giocherò molto. Credo che per la squadra è un boost enorme che lui sia tornato, penso che possiamo giocare insieme benissimo, ha già dimostrato in precedenza che sa giocare sia da solo che insieme a un altro attaccante. Io ho giocato anche con un altro attaccante, sono giocare anche a due punte".

Clicca qui per leggere tutta la conferenza stampa di Rasmus Hojlund.