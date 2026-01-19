Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Napoli, Hojlund: "Bello tornare in Danimarca, lo stadio del Copenhagen è caldo"

Napoli, Hojlund: "Bello tornare in Danimarca, lo stadio del Copenhagen è caldo"
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:36Serie A
Antonio Gaito

Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli, alla vigilia della partita della League Phase di Champions League contro il Copenhagen interverrà in conferenza stampa alle ore 19:15 per presentare il match. Su TuttoMercatoWeb.com, come di consueto, la diretta testuale dell'incontro con i media.

19.25 - Inizia la conferenza stampa.

Che emozioni provi a tornare in Danimarca?
"È bellissimo essere tornato qua, è uno stadio particolare in cui ho ricordi molto belli soprattutto per la Nazionale. È uno stadio caldo, ci sono bravi tifosi e c'è una bella atmosfera".

Come si batte il mal di Champions quest'anno?
"Domani per noi è importante vincere, abbiamo gli stessi punti del Copenhagen. Domani dobbiamo vincere, poi c'è un'altra partita in casa contro il Chelsea, ma è chiaro che saremo in una posizione più forte se vinciamo domani".

Le assenze vi mettono spalle al muro.
"Sì, è importante per noi vincere, tutti noi vogliamo andare avanti. Siamo un po' sfortunati per le assenze, ma abbiamo un gruppo molto forte e anche una mentalità forte che ci rende in grado di andare avanti".

Lukaku è tornato, potresti giocare insieme a lui.
"Per me è uguale, io vedo che Lukaku è veramente forte, l'ho sempre osservato. È una brava persona e spero che giocherò molto. Credo che per la squadra è un boost enorme che lui sia tornato, penso che possiamo giocare insieme benissimo, ha già dimostrato in precedenza che sa giocare sia da solo che insieme a un altro attaccante. Io ho giocato anche con un altro attaccante, sono giocare anche a due punte".

Siete preoccupati per la differenza di condizione fisica con il Copenhagen?
"La si può vedere in molti modi diversi. Il Copenhagen ha avuto una lunga pausa prima di questa partita, ma non è in ritmo partita come noi. Si può vedere in entrambi i modi. Io credo che abbiamo qualità e che possiamo vincere anche se abbiamo giocato pochi giorni fa. Nel calcio moderno devi saper affrontare il recupero. Dobbiamo essere pronti alla partita, non credo che il Napoli ci aspetterà".

Com'è tornare in Danimarca?
"Sono molto felice di essere tornato. Sono mesi che aspetto questa partita, spero di poter ottenere un risultato positivo".

Neestrup e Cornelius hanno parlato di te.
"È bello che qualcuno mi dica parole positive, anche Cornelius è uno che ho studiato quando ero qua, mi avevano chiamato 'mini Corne' ed è curioso che domani devo giocare proprio contro di lui. Li ringrazio per le loro parole".

Sul Copenhagen.
"È una squadra diversa rispetto a quando ero qua, ci sono ancora giocatori bravi: Larsson è molto bravo. Mi piace molto anche Dadason. Sarà un giocatore interessante da seguire".

19.35 - Termina la conferenza stampa.

