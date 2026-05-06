Napoli, i compagni hanno accolto bene Lukaku. Non è fuori squadra, ma in estate sarà addio

Il Napoli ha iniziato la su marcia d’avvicinamento verso il posticipo di lunedì sera (ore 20.45) al Maradona contro il Bologna: il primo match ball per la qualificazione matematica per la Champions League. Proprio per questa concentrazione massima verso l'obiettivo, è passato quasi inosservato il rientro a Castel Volturno di Romelu Lukaku. Il bomber belga non è infatti ancora in condizione di dare una mano a compagni e fa dunque poca differenza che sia stato formalmente reintegrato nella rosa, visto che Big Rom si è comunque allenato da solo e in disparte.

Sarà divorzio consensuale tra le parti in estate

I compagni, fa sapere oggi La Repubblica, lo hanno accolto bene e non gli hanno rinfacciato la fuga delle scorse settimane ad Anversa, dove il centravanti ribelle aveva deciso di curarsi senza il permesso della società. Il caso si è sgonfiato e il divorzio in estate tra le due parti sarà consensuale, senza tensioni o strascichi.

Lukaku non è fuori squadra, ma Conte resta deluso dal suo comportamento

Il chiarimento di ieri con Antonio Conte, nell’ufficio del tecnico leccese, permetterà almeno a Big Rom di allenarsi regolarmente a Castel Volturno, evitando di inasprire ulteriormente i suoi rapporti con la società e di incappare in altre multe. Mediatore Federico Pastorello, che cura gli interessi del belga e ha gettato le basi diplomatiche per arrivare al faccia a faccia. La delusione del tecnico è stata soprattutto dal punto di vista personale, visto che considera Lukaku come un suo figlioccio e lo aveva già avuto con sé pure all’Inter e al Chelsea, prima di convincere il Napoli ad acquistarlo.