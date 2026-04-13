Napoli, i tifosi vogliono crederci ancora: con la Lazio il Maradona è già quasi sold out
Nonostante una rincorsa Scudetto sempre più complicata, il Napoli continua a trovare nel proprio pubblico un alleato fondamentale. Lo dimostra ancora una volta la risposta dei tifosi in vista della sfida contro la Lazio: il Maradona viaggia spedito verso l’ennesimo sold out stagionale.
Su TicketOne restano ormai pochissimi tagliandi disponibili, concentrati nelle curve inferiori, mentre tutti gli altri settori – dai Distinti alla Posillipo, fino alla Tribuna Nisida – risultano già esauriti. Un dato che conferma come Fuorigrotta sia diventata un vero fortino per la squadra di Conte, imbattuta in campionato tra le mura amiche da oltre un anno. L’ultimo ko interno risale proprio alla gara contro la Lazio dell’8 dicembre 2024, un precedente che aggiunge ulteriore significato alla sfida.
Il sostegno del pubblico rappresenta una certezza di una stagione travagliata e condizionata dagli infortuni per il Napoli. La squadra potrà contare ancora su un Maradona gremito, pronto a spingere gli azzurri in una partita che può valere molto più dei tre punti. A scriverlo è l'edizione di oggi del Corriere dello Sport.
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