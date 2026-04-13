Inter, Carlos Augusto: "Non è ancora finita, ma ho totale fiducia nel gruppo per lo scudetto"

Ai microfoni di SportMediaset, il difensore dell'Inter Carlos Augusto ha parlato dopo il successo nerazzurro per 4-3 in casa del Como: "Una vittoria molto importante. Loro stanno facendo una grande stagione e giocare in casa loro è difficile. E' stata una vittoria importante per il campionato e per il gruppo, abbiamo dimostrato voglia, ora andiamo avanti perché ancora non è finita".

Perché le difficoltà del primo tempo? Ha inciso il pareggio del Napoli?

"Tutti guardiamo anche le altre partite, ma come dico sempre non possiamo pensare agli altri perché se non vinciamo le nostre gare non conta niente. Per la stagione che sta facendo il Como può succedere di avere difficoltà qui, ma le grandi squadre sanno sopportare questi momenti".

Come vedete la questione Scudetto?

"C'è un buon margine, ma il campionato non è finito e sappiamo cosa è successo gli scorsi anni. Ho totale fiducia nel gruppo per portare lo Scudetto a casa".

Una vittoria anche senza Lautaro…

"A volte è normale dire così, Lautaro è il nostro capitano e un grande giocatore. Ma abbiamo un gruppo di ragazzi fenomenali, tutti hanno dato il proprio contributo e abbiamo dimostrato quanto siamo uniti".

Vittoria importante anche per la Coppa Italia?

"E' un torneo diverso, ci penseremo dopo. Ora la cosa più importante è la prossima a Cagliari".

Cosa vi ha detto Chivu?

"Ha fatto i complimenti, è stata una vittoria pesante, importante. Lui ci tiene, siamo tutti uniti ma serve avere testa perché ancora non è finita".