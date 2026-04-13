TMW Ora la Juve è quarta: da quando è arrivato Spalletti gli stessi punti di Napoli e Milan

La Juventus nell'ultimo turno di campionato ha sorpassato il Como al quarto posto in classifica. La squadra bianconera vittoriosa a Bergamo grazie a una rete di Jeremy Boga è salita a quota 60 punti, da ieri sera a +2 sul Como grazie al successo dell'Inter al Sinigaglia. Per la squadra bianconera è il 17esimo successo in campionato, il quarto 1-0 conquistato in trasferta da una squadra che nell'ultimo mese e mezzo ha innanzitutto blindato la sua difesa: un solo gol subito nelle ultime cinque partite. Oggi i numeri della retroguardia bianconera sono di nuovo in linea con una squadra che ha l'ambizione di posizionarsi nei primissimi posti, un altro merito additabile a quel Luciano Spalletti che da quando è arrivato ha subito tracciato una strada. Ha dato una visione a una squadra che navigava a vista. Ma quale sarebbe stata la classifica avesse la Juve iniziato la stagione col manager di Certaldo in panchina?

La proiezione oggi è quella di un secondo posto dato che, da quando c'è l'ex CT alla guida dei bianconeri, la Juve ha conquistato gli stessi punti di Napoli e Milan. Questa infatti la classifica di Serie A dalla decima giornata in poi, ovvero da quando Spalletti ha preso le redini della Vecchia Signora.

Inter 57 punti

Juventus 45

Milan 45

Napoli 45

Como 42

Atalanta 40

Roma 36

Genoa 33

Bologna 33

Lazio 32

Udinese 31

Sassuolo 29

Parma 29

Fiorentina 28

Torino 27

Cagliari 24

Lecce 21

Cremonese 13

Verona 13

Pisa 13

E nelle prime otto giornate? Quando Igor Tudor viene esonerato la Juventus è settima in classifica insieme all'Atalanta: ha solo la settima miglior difesa, addirittura l'ottavo miglior attacco. In queste 23 partite prese in considerazione solo l'Inter invece ha incassato meno gol della Juventus che nello stesso lasso di tempo ha fatto registrare anche il terzo miglior attacco, alle spalle solo dei nerazzurri e del Como. Tutta un'altra storia, insomma.