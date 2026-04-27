Napoli, il futuro di Anguissa è in bilico: Galatasaray e Besiktas chiedono informazioni

Si addensano nubi sul futuro di Andre Zambo Anguissa. Da sempre elemento imprescindibile del centrocampo del Napoli è stato fra i protagonisti delle cavalcate scudetto degli ultimi anni. Centrocampista di assoluta quantità, rappresenta un elemento di grande valore nella squadra di Antonio Conte. Nell'ultimo periodo però il minutaggio è diminuito e nell'ultima partita contro la Cremonese, complice anche l'esplosione di Alisson, è finito in panchina.

La stagione certamente non è stata fra le più fortunate. Il giocatore infatti ha patito prima un infortunio alla coscia e successivamente un problema alla schiena che di fatto gli hanno fatto perdere la parte centrale della stagione, da novembre a fine febbraio. Il suo ritorno nella gara casalinga contro il Torino ma da quel momento ha giocato una partita per intero soltanto una volta nel successo casalingo contro il Milan. Un’ora invece contro il Parma e un tempo nella gara persa 2-0 contro la Lazio fino alla panchina contro la Cremonese.

Ovviamente adesso si pongono interrogativi sul suo futuro che potrebbe anche essere lontano da Napoli. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Mattino, non sarebbe da escludere una sua partenza il prossimo luglio. Dalla Turchia si sarebbero fatti avanti per il camerunese con Galatasaray e Besiktas che hanno già chiesto informazioni.