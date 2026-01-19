Napoli, il mercato si sblocca a due settimane dalla fine: chi può arrivare al posto di Lang e Lucca

Uno fuori, uno dentro. Il mercato del Napoli, viste le limitazioni imposte alla società di Aurelio De Laurentiis nella sessione di trasferimenti invernale, che chiuderà i battenti il prossimo 2 febbraio, ha parametri abbastanza chiari. È per questo che assumono una grande rilevanza le notizie delle ultime ore, con due big in partenza dalla squadra di Antonio Conte, destinati a liberare altrettanti spazi.

Lorenzo Lucca è prossimo a trasferirsi al Nottingham Forest, in un’operazione che pareggerebbe quella relativa all’acquisto estivo dall’Udinese. In uscita anche Noa Lang, il cui feeling con lo stesso Conte non è mai decollato: il Galatasaray conta di chiudere la trattativa per l’attaccante olandese nelle prossime ore.

Gli spazi liberati dalle cessioni dovrebbero essere riempiti con altri giocatori offensivi. Tra i nomi più graditi, sempre quello di Youssef En-Nesyri, attaccante marocchino che piace anche alla Juventus. Possibile anche un ritorno di fiamma per Raheem Sterling, e resta in piedi l’idea che porta a Daniel Maldini, anche lui profilo gradito ai bianconeri (ma pure alla Lazio). Possibile (probabile) che l’investimento sia doppio come la cessione - in difesa potrebbe partire anche Marianucci, la cui cessione è in standby dopo il ko di Rrahmani e che comunque non sarebbe sostituito -, con un centravanti e un esterno offensivo. Altri nomi graditi Marcos Leonardo (Al-Hilal) ed Evan Ferguson della Roma.