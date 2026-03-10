Un talento al giorno, Lukas Zuccarello: estro italo-brasiliano per il centrocampo

Lukas Zuccarello, nato il 2 dicembre 2006 in Brasile, è un centrocampista offensivo che milita nelle giovanili del Vasco da Gama, dove gioca come trequartista o attaccante centrale. Destro naturale con buona tecnica e visione di gioco, si distingue per un controllo di palla pulito, dribbling fluido in spazi stretti e capacità di creare occasioni grazie a passaggi filtranti precisi e inserimenti intelligenti. Dotato di un buon tiro da fuori e di un istinto offensivo naturale, ama operare tra le linee per ricevere palla e servire assist o concludere, mostrando maturità tattica e compostezza nonostante la giovane età. Il suo stile creativo e dinamico lo rende un prospetto intrigante per il calcio brasiliano, con potenziale da playmaker o seconda punta in un sistema ad alto possesso.

Dal punto di vista tecnico, Zuccarello eccelle nel primo controllo vellutato e nella protezione della palla sotto pressione, con un baricentro basso che favorisce cambi di direzione rapidi e dribbling efficaci. Ha una buona lettura del gioco senza palla, arrivando spesso in zona gol per finalizzare o aprire spazi per i compagni, e contribuisce al pressing con aggressività controllata: insomma un profilo moderno da numero 10, elegante, imprevedibile e con un pensiero creativo che lo proietta tra i talenti emergenti più seguiti del vivaio Vasco.

Nome: Lukas Zuccarello

Data di nascita: 2 dicembre 2006

Nazionalità: italo-brasiliano

Ruolo: fantasista

Squadra: Vasco

Assomiglia a: Jorginho

