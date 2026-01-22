Napoli, il sindaco Manfredi annuncia: "Prepariamo cittadinanza onoraria per De Laurentiis"

Napoli vuole restare al centro della scena sportiva internazionale e guarda al futuro con ambizione. A fare il punto su progetti e prospettive è stato il sindaco Gaetano Manfredi, intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli per parlare del dialogo con Aurelio De Laurentiis, del futuro dello stadio Maradona e della candidatura a Euro 2032.

I contatti con il presidente del Napoli sono costanti, soprattutto sul tema dell’impianto di Fuorigrotta: "Ci siamo visti pochi giorni fa per discutere delle varie opzioni. Lavoro sempre per costruire qualcosa di positivo per la città, anche insieme al presidente. Stiamo valutando tutte le possibilità, ma al momento lavoriamo sulla riqualificazione del Maradona, che è una risorsa pubblica della città. Se entro giugno dovessero emergere alternative concrete, noi siamo disponibili a valutarle", ha spiegato Manfredi.

E sul tema del nuovo stadio ha aggiunto: "Al momento non c’è nulla di concreto. I tempi sono limitati e dobbiamo essere pronti per la scadenza di giugno".

C’è spazio anche per un riconoscimento simbolico a De Laurentiis: "La cittadinanza onoraria per il presidente? Questa è una volontà forte che noi abbiamo, quindi penso che nei prossimi mesi la concorderemo con lui e faremo questa cerimonia".

Infine, uno sguardo a Euro 2032: "La proposta della Campania deve essere Napoli, non ci può essere un’altra sede. Presenteremo la candidatura insieme, Comune e Regione". Un messaggio chiaro: Napoli vuole essere protagonista, dentro e fuori dal campo.