Napoli in salsa brasiliana: assist di Giovane, primo gol di Alisson per il 2-2 con la Roma
TUTTO mercato WEB
Il Napoli pareggia di nuovi i conti contro la Roma in chiusura di frazione. A otto minuti dal 90', con un'azione in salsa brasiliana, gli azzurri siglano il 2-2: sponda di Hojlund, assist di Giovane e destro vincente da fuori di Alisson Santos. Prima volta in Serie A e con la maglia del Napoli per l'ex Sporting.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Vergogna Var. La Penna merita un lungo stop. Bastoni una simulazione da arrossire, un giocatore così non merita la Nazionale. Pio Esposito e l’orgoglio della Juve i sorrisi del derby d’Italia
Le più lette
1 Vergogna Var. La Penna merita un lungo stop. Bastoni una simulazione da arrossire, un giocatore così non merita la Nazionale. Pio Esposito e l’orgoglio della Juve i sorrisi del derby d’Italia
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile