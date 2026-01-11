Napoli, Juan Jesus e il duello con Thuram: "Grande attaccante, ma sfida non complicata"
Il difensore del Napoli Juan Jesus ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo dell’Inter chiusa sul 2-2 e valevole per la 20^ giornata di Serie A.
Thuram ha provato a portarti sulla destra.
"Marcus è un eccellente attaccante, ma ne conosco tanti e non era così complicato. Oggi prestazione bella di squadra, importante non perdere. Abbiamo un campionato lungo, lo scudetto ce l'abbiamo noi".
Reazione veemente di Conte sul rigore.
"Il mister ha il suo carattere, è un vincente e avrà avuto le sue ragioni. Oggi ci ha caricato benissimo, abbiamo avuto una bellissima reazione su un campo difficile e va bene così".
Editoriale di Enzo Bucchioni Delusione Inter: non scappa. Euforia Napoli: recupera due gol. Grandi squadre regalano un pari-spettacolo, con rigore, Conte espulso, doppietta di McTominay, palo di Mkhitaryan nel recupero. Il Milan frena ancora. Ora la Juve punta la zona scudetto.
