Napoli ko a Bologna, l'ex Sosa ci va giù durissimo: "Prova da squadra che vuole far fuori Conte"
Terza gara consecutiva senza segnare, ma stavolta al Napoli non manca solo il gol: arriva anche una pesantissima sconfitta. Al Dall’Ara il Bologna festeggia il ritorno di Vincenzo Italiano anche in campionato e lo fa nel modo migliore, superando i campioni d’Italia con un convincente 2-0. A decidere il match le reti di Dallinga e Lucumì. Per gli azzurri, una serata amara che rischia di costare anche la vetta: Antonio Conte dovrà riflettere su una squadra apparsa spenta e priva di identità.
Intervenuto al microfono di Tele A, l’ex attaccante azzurro Roberto “Pampa” Sosa non usa mezzi termini per commentare la disfatta: “È la tipica partita che si gioca quando i giocatori vogliono far fuori l’allenatore. I giocatori non erano neanche arrabbiati sotto di due gol: Quando lo vedo, lo dico per altre squadre. E oggi devo dirlo per il Napoli”.