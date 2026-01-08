Parma, Cuesta: "Dovevamo giocare di più nella loro metà campo. Mercato? Allineati col club"

Intervenuto ai microfoni di DAZN al termine dei novanta minuti del Tardini, l’allenatore del Parma Carlos Cuesta ha analizzato la sconfitta raccolta dai suoi contro i nerazzurri di Cristian Chivu. Un brutto passo falso per i crociati che perdono una striscia positiva importante, con l’allenatore maiorchino che ha commentato così.

Mister, che cosa è mancato oggi al Parma per fare male all’Inter?

“Abbiamo provato, siamo stati abbastanza compatti nella fase difensiva. Volevamo sicuramente giocare più alti e sapevamo che era una partita dove il baricentro doveva essere molto basso. Dovevamo sfruttare gli spazi lasciati da loro quando pressavano, nel secondo tempo siamo stati più aggressivi e ci ha aperti. Se in quel caso si perde un duello si fa fatica, ma dovevamo giocare di più nella loro metà campo. Non abbiamo creato occasioni e non abbiamo sfruttato quelle che abbiamo creato".

Come si alza la qualità sulla trequarti?

“Metterli nelle condizioni giuste per ricevere il pallone e lavorare per alzare il livello di tutti. Avremo bisogno del massimo livello da parte di tutti”.

Che cosa si aspetta dal mercato?

“Siamo allineati con il club per migliorare la squadra”.