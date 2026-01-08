Solo Stuani meglio di Pedro: l'attaccante della Lazio decisivo dalla panchina
Pedro si conferma un’arma preziosa per la Lazio, soprattutto a gara in corso. Nella sfida di questa sera contro la Fiorentina, l’attaccante spagnolo ha firmato la rete del pareggio, entrando dalla panchina e regalando ai biancocelesti un gol pesantissimo.
Come riportato da Opta, dal suo esordio in Serie A nel settembre 2020, nei cinque maggiori campionati europei soltanto Cristhian Stuani ha realizzato più gol di Pedro da subentrato: 22 reti per l’attaccante del Girona, contro le 16 segnate dallo spagnolo, che condivide il secondo posto con Lautaro Martínez.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
