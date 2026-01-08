Atalanta, Palladino: "Scamacca può già rientrare. Ma Krstovic ha fatto reparto da solo…"
Nella conferenza stampa dopo l'importantissima vittoria dell'Atalanta sul Bologna per 2-0, il tecnico della Dea Raffaele Palladino ha parlato anche dell'infortunio che ha impedito a Gianluca Scamacca di prendere parte al match. Il centravanti è però stato sostituito da Krstovic, autore della decisiva doppietta. Questo il pensiero di Palladino:
Come sta Scamacca?
"Ha un fastidio dietro la coscia ma non dovrebbe essere nulla di grave. Penso che già domani rientrerà".
Come giudica la prestazione di Krstovic?
"Io non guardo i gol, bensì la prestazione. Ha lottato, battagliato, ha fatto reparto da solo e interpretato benissimo la partita. Non amo parlare dei singoli ma è stato bravissimo a farsi trovare pronto".
