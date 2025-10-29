Napoli, l'infortunio di Kevin de Bruyne è una tegola o un'opportunità?

Chissà cosa avrà pensato il tecnico del Napoli, Antonio Conte, dopo il rigore tirato da Kevin De Bruyne. Il gol è certamente una buona notizia, mentre lo stop di diversi mesi rischia di diventare un problema.

Il comunicato del Napoli, del resto, non lascia spazio a dubbi. "In seguito all'infortunio occorso durante il match contro l'Inter, Kevin De Bruyne si è sottoposto a esami strumenti presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo". Probabilmente volerà negli Stati Uniti per l'intervento e rimarrà fermo quattro mesi, saltando più di metà stagione - almeno a livello di partite - considerando del resto che non è poi così giovane per pensare a un recupero lampo.

Sarà dunque una tegola o un'opportunità? Gli spifferi parlano di uno spogliatoio che non ha visto bene l'arrivo di KDB, non tanto per il carisma e la personalità, bensì per il fatto che Antonio Conte ha dovuto cambiare modulo per lui, facendo un'eccezione rispetto agli altri. Di più, nelle ultime settimane lo stesso tecnico lo ha bacchettato, mettendolo sullo stesso piano degli altri. Ora, forse, avrà le mani più libere anche per tornare nella propria comfort zone, sfruttando al meglio le proprie caratteristiche.