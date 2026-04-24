Napoli, la scelta di Conte su Olivera e Beukema può aprire riflessioni di mercato
Le prove tattiche in casa Napoli aprono scenari inattesi. Mathias Olivera potrebbe essere impiegato da Antonio Conte nel ruolo di braccetto destro nella difesa a tre, una posizione finora poco esplorata dal mancino uruguaiano. Una scelta legata soprattutto ai rientri di Amir Rrahmani e Alessandro Buongiorno, con quest’ultimo pronto a riprendersi la corsia di sinistra. Olivera, già adattato in linea difensiva, diventerebbe così un vero e proprio jolly, seguendo una traiettoria simile a quella di Juan Jesus.
Diverso il discorso per Sam Beukema, che continua a trovare poco spazio. Nonostante le buone prestazioni offerte al Bologna nella difesa a due, il centrale sembra faticare ad adattarsi al sistema a tre, in particolare nel ruolo di braccetto destro.
Una situazione che potrebbe portare a riflessioni più profonde in vista della prossima stagione. L’investimento importante fatto per Beukema – circa 31 milioni – non ha ancora trovato pieno riscontro sul campo. E se Conte dovesse proseguire con questo assetto, il futuro del difensore potrebbe diventare uno dei temi caldi del mercato estivo.
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