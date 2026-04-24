Milan, Tomori glissa sul rinnovo: "I miei agenti stanno trattando. Io sto pensando ad altro"

In casa Milan è tornato di attualità il futuro di Fikayo Tomori. Con un contratto in scadenza nel giugno del 2027, il difensore centrale inglese è intervenuto a La Gazzetta dello Sport glissando però sulla trattativa tra il club rossonero i suoi agenti: "Sono in Italia da cinque anni e mezzo: mi sento un milanista. Stanno trattando il club e i miei agenti, io sono focalizzato sulle cinque partite che ci restano per andare in Champions".

E ancora: "Voglio giocare fino a 35-36 anni e qualche altra stagione davanti ce l’ho, ma poi spero di sfruttare la laurea in Business Management, magari per lavorare assieme a mio padre che si occupa di bilanci".

Tomori ha anche parlato del sogno di andare al Mondiale con l'Inghilterra: "Ho speranza e la voglia di giocare il Mondiale. Darò tutto in questo finale di stagione perché avvenga. Mi dispiace invece per la vostra Nazionale e per Tonali, che è mio amico: in Bosnia tifavo per gli azzurri ed ero convinto ce la potessero fare".