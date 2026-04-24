D'Amico durissimo: "Calciatori, escort... Gli stessi vizi di sempre. Di cosa ci stupiamo?"

L'agente Andrea D'Amico ha pubblicato un lungo articolo di commento su L'Arena riguardo uno dei casi di cui si sta parlando molto ultimamente: "Milano, dopo partita, locali, escort, gas esilarante, pacchetti organizzati per calciatori di Serie A. E la domanda è una sola. Ma che notizia è? Davvero ci scandalizziamo adesso? Uomini ricchi, potere, feste, donne. Sembra la scoperta del secolo. È semplicemente… la storia dell’uomo".

D'Amico non usa parole banali: "E allora? Hollywood, locali, notti, feste. Da sempre. Dai locali della movida alle ville private, ai party blindati. Non è cambiato niente. Anzi, se vogliamo dirla tutta, oggi è persino più trasparente. Perché queste ragazze - da quello che emerge - non sono comparse inconsapevoli. Sono parte del sistema. Guadagnano. Gestiscono. Partecipano. Qualcuno direbbe: non sono sfruttate… sono parte consapevole dell’organizzazione. Come avviene legalmente e quotidianamente qui vicino, in Svizzera o in Austria, senza creare nessun biasimo sociale".

D'Amico si interroga: "E allora, davvero, il problema qual è? Che dei ragazzi ricchi si divertono? Che delle ragazze cercano visibilità, denaro, opportunità? Che il potere continua ad attrarre? [...] Ci scandalizziamo per le notti dei calciatori… e poi guardiamo il mondo. Leader che scatenano guerre e si vestono come Gesù. [...]. Allora forse il punto è semplice. Non è il sesso. Non è la notte. Non è nemmeno l’eccesso. È la mancanza di misura, di valori. Da che mondo è mondo il potere attira, il denaro seduce, la notte confonde. Non è cambiato niente. Ma è cambiata una cosa fondamentale: La comunicazione. Prima l’uomo sapeva di esagerare e certi vizi rimanevano privati. Oggi tutto è immediato e virale e non ci sono più segreti. Ma i vizi sono rimasti gli stessi. E allora di cosa ci stupiamo?".