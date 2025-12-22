Napoli, la vittoria in Supercoppa vale 11 milioni. Quanto hanno incassato i 4 club
Il Napoli sorride non solo per la Supercoppa Italiana vinta, ma anche per gli 11 milioni che entrano nelle casse societarie. E se l'ambiente di Riad si è mostrato ben poco caloroso, per usare un eufemismo, questa iniezione di denaro spiega cosa ha portato le squadre a giocare la competizione in Arabia Saudita. Guardiamo nel dettaglio quanto hanno vinto i club:
1. Napoli 11 milioni (9.5 milioni per la vittoria del torneo, più 1.5 per la disputa di un'amichevole contro la vincitrice della Supercoppa saudita)
2. Bologna 6.7 milioni
3. Inter e Milan 2.4 milioni
