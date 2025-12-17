Empoli, zero minuti per Tosto: può partire in prestito. Piace a due club di Serie C

Con l’avvicinarsi della sessione invernale di mercato, iniziano a prendere forma le prime ipotesi e manovre anche in casa Empoli, dove la dirigenza valuta possibili operazioni sia in entrata che in uscita.

Secondo quanto riportato da La Nazione - Empoli, uno dei nomi destinati a finire sul taccuino delle valutazioni è quello di Lorenzo Tosto. Il difensore azzurro, classe 2006, non ha ancora collezionato presenze ufficiali in questa stagione, un dato che stride con quanto fatto vedere lo scorso anno. Nella passata annata, infatti, Tosto aveva debuttato in Serie A e trovato spazio soprattutto nel percorso di Coppa Italia, giocando con continuità e arrivando fino alla semifinale contro il Bologna.

Le aspettative lasciavano pensare a un maggiore impiego in prima squadra, ma il minutaggio non è arrivato. Per questo motivo, all’orizzonte si fanno strada due opzioni concrete: Benevento e Inter U23 hanno infatti manifestato interesse per il giovane difensore. Entrambe le realtà, impegnate in Serie C, rappresenterebbero un contesto competitivo ideale per garantire a Tosto continuità, esperienza e crescita.

La soluzione più probabile appare quella del prestito, con l’obiettivo di permettere al figlio d’arte di accumulare minuti e proseguire il proprio percorso di sviluppo, per poi tornare a Empoli con un bagaglio tecnico e mentale più solido.