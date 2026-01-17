Napoli, Lobotka torna al gol: "Finalmente, molto felice per aver vinto. Scudetto? Tante gare"
Il centrocampista del Napoli Stanislav Lobotka ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro il Sassuolo vinto per 1-0 e valido per la 21^ giornata di Serie A.
Da quanto tempo lo aspettavi questo gol?
" ho segnato, sono molto felice. Oggi abbiamo vinto, ma possiamo giocare meglio".
Come si fa per rivincere lo scudetto?
"Difficile, ci sono tante partite. Quando giochiamo anche contro squadre che non sono grandi, c'è difficoltà. Tutte le partite vanno giocate come una finale".
Editoriale di Niccolò Ceccarini Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c'è anche Fabbian
