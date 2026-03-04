Napoli, 18 gol subiti in 27 partite. Il Mattino: "E' la sindrome del secondo tempo"
Come ogni giorno, Il Mattino dedica in prima pagina uno spazio considerevole alle vicende degli azzurri. Per l'occasione, il titolo scelto è quello riportato di seguito: "Napoli, 18 gol subiti in 27 partite: è la sindrome del secondo tempo". Troppi gol subiti dalla squadra di Conte, soprattutto dopo l'intervallo. Dato inusuale per il tecnico salentino.
Nel frattempo, mister e giocatori stanno preparano la sfida del weekend in programma contro il Torino: l'obiettivo è ovviamente vincere, per dare continuità al successo del Bentegodi contro il Verona. Assenza pesante: non ci sarà Lobotka.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
