Simeone in gol, poi si scatena Cancellieri: al 45' la Lazio conduce all'Olimpico 2-1 sul Torino
Termina col risultato di 2-1 in favore della Lazio il primo tempo della gara dell'Olimpico contro il Torino. Al vantaggio granata al 16' di Giovanni Simeone (ancora in gol all'Olimpico dopo il gol vittoria di tre settimane fa contro la Roma, ndr), risponde una bellissima doppietta di Matteo Cancellieri, che trova anche le prima marcature in casa: prima al 24'con una botta dalla distanza su imbeccata di Pedro, poi al 40' con un'azione personale su apertura meravigliosa di Basic. Nel mezzo da segnalare diverse occasioni con Israel e Provedel impegnati sulle conclusioni - tra gli altri - di Dia, Ngonge e Asllani.
