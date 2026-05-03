Napoli, Lukaku questa volta torna per restare: domani a Castel Volturno, ma è gelo con Conte

Romelu Lukaku torna a Napoli ma questa volta non sarà una semplice comparsa, il belga è chiamato a restare fino al termine della stagione e, soprattutto, a chiarire con Antonio Conte. Tra i due, legati in passato da un rapporto molto stretto, si è creata una frattura evidente che ora necessita di un confronto diretto. Lukaku dovrà spiegare le ragioni della sua assenza e di quel mancato incontro con il tecnico che ha lasciato strascichi pesanti.

Il rischio, tutt’altro che remoto, è quello di una possibile esclusione dalle convocazioni nelle ultime tre partite di campionato. Una decisione che il club valuterà a breve, mentre il giocatore è atteso a Capodichino per iniziare il percorso di recupero sotto la supervisione dello staff medico guidato da Raffaele Canonico. I buoni rapporti tra il suo agente Federico Pastorello e il presidente Aurelio De Laurentiis potrebbero contribuire ad ammorbidire eventuali sanzioni, ma il nodo principale resta tecnico, perché Conte dovrà decidere se reintegrarlo o continuare a lasciarlo ai margini, come accaduto nelle settimane precedenti.

Sul fondo, si intreccia anche la questione nazionale. Il commissario tecnico del Belgio, Rudi Garcia, vuole un Lukaku al massimo della condizione in vista del Mondiale e si aspetta segnali concreti dal campo. Il paradosso di una convocazione senza minuti nelle gambe è reale. Le prossime settimane saranno decisive non solo per il finale di stagione, ma anche per il futuro del belga a Napoli. Lo scrive, Il Mattino.