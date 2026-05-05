TMW Quanto mi costi: il Napoli ha speso 125 mila euro per ogni minuto in campo di Lukaku

Il Napoli è pronto a riaccogliere Romelu Lukaku. L'attaccante, dopo le settimane in Belgio per proseguire in autonomia nel programma di recupero dall'infortunio, è pronto a tornare a Castel Volturno dove incontrerà il tecnico Antonio Conte prima di rientrare in gruppo. Difficilmente però, almeno da quanto filtra dal centro sportivo azzurro, Big Rom si rivedrà in campo da qui al termine del campionato.

Un'assenza, quella di Lukaku, che ha fortemente caratterizzato la stagione del Napoli. Il centravanti infatti ha messo piede in campo in sole sei occasioni, mai dal primo minuto. 5 presenze in campionato per 40 minuti complessivi, una in Champions League per 8 minuti. Totale, 64 minuti giocati in stagione fra tutte le competizioni.

Un contributo praticamente nullo, che viene ulteriormente evidenziato se rapportato allo stipendio percepito dal giocatore. 8 milioni di euro lordi. Una cifra enorme che se spalmata sui 40 minuti giocati in campionato racconta di 200 mila euro spesi dal Napoli per ogni minuto giocato da Lukaku. Un dato che migliora sensibilmente se spalmato sui 64 minuti complessivi in cui si è visto in campo il giocatore: 125 mila euro per ogni minuto in campo in questa stagione. Numeri che inevitabilmente faranno riflettere, anche e soprattutto in ottica futura.