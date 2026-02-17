Napoli, Mazzocchi: "Tante difficoltà, ma il gruppo è sano. Ecco cosa mi chiede Conte"

Pasquale Mazzocchi, esterno del Napoli, ha rilasciato un'intervista a Radio Crc, nel corso della quale si è soffermato anche sui troppi gol subiti gli azzurri (25) in questa stagione: "Sicuramente stiamo avendo delle difficoltà, ma cerchiamo di migliorarci ogni giorno. Dobbiamo anche renderci conto che il calcio è così: non si può vincere sempre, non si può essere sempre la miglior difesa del campionato, non tutte le stagioni vanno come quella dell'anno scorso. Dobbiamo rimboccarci le maniche e cercare di fare meglio ogni giorno. Le vere squadre escono fuori quando ci sono le difficoltà".

Poi un elogio al gruppo: "Io mi rendo sempre più conto di quanto questo gruppo sia pieno di valori, perché non ci si abbatte mai, anzi. Nei momenti complessi escono fuori i tanti anni di lavoro, l'esperienza ed il significato di indossare questa maglia. In questo periodo stiamo giocando con gli esterni a piede invertito, quindi il mister cerca sempre con questi giocatori di cercare l'interno del campo. Poi è normale che quando entro io sulla destra mi richiede altre cose. Noi cerchiamo sempre di farci trovare pronti per l'allenatore".

Domenica prossima ci sarà un altro big match per il Napoli. Dopo il pareggio contro la Roma al Maradona, la formazione di Antonio Conte se la vedrà con l'Atalanta. Mazzocchi si proietta così all'incontro: "Cercheremo di preparare questa partita nel migliore dei modi, sono sicuro che il mister ci lavorerà al meglio".