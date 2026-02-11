Live TMW Napoli, Mazzocchi: "Arrabbiati per gli episodi, succede troppo spesso di recente"

Pasquale Mazzocchi, esterno destro del Napoli, ha presenziato in conferenza stampa dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia ai calci di rigore contro il Como. Diretta testuale a cura di TMW: "È una di quelle serate storte, ci dispiace tanto perché ci tenevamo tanto a questa competizione. Usciamo comunque a testa alta, sapendo che abbiamo dato tutto. Con sudore. Per gli episodi siamo molto arrabbiati, ha tanti precedenti, l'arbitro non lo so... sul primo intervento ha detto che Hojlund non stesse andando in porta, il secondo non ha dato giallo e non so perché. Questo può cambiare l'andamento della gara, ma non vogliamo colpevolizzare nessuno. Siamo tutti esposti all'errore. Ma nell'ultimo periodo sta succedendo troppo spesso...".

Rammarico da parte vostra. Poche conclusioni in porta però...

"Abbiamo affrontato una squadra forte, in palleggio. Negli ultimi 16 metri è mancata qualità, andremo a vederlo con il mister per cercare di migliorarci. Poi anche noi facciamo errori, siamo esposti. Cose che vanno accettate e lavorate".

L'approccio al primo tempo, dove il Napoli ha subito, mentre nel secondo tempo è cresciuto. Cos'è successo tra primo e secondo tempo?

"Noi abbiamo approcciato bene la partita, fino al calcio di rigore subito. Ci siamo un attimo demoralizzati. Fisicamente non eravamo al top...".

00.11 - Finisce la conferenza stampa.