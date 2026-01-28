Mazzocchi piace al Bologna, ma non vuole lasciare Napoli: difficile un suo addio a gennaio

Nonostante l'interesse da parte del Bologna per Pasquale Mazzocchi, lui non ha alcuna intenzione di lasciare Napoli. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club campano avrebbe addirittura preparato per lui un rinnovo del contratto in essere con i partenopei. In estate la pista che porta alla sua cessione potrebbe riaprirsi, ma a gennaio, vista la sua volontà, appare molto complicato. L'idea era quella di cercare di imbastire uno scambio con Emil Holm.

Mazzocchi, che ha vinto uno Scudetto e una Supercoppa Italiana, ha un contratto con il Napoli, con cui vanta 43 presenze, valido fino al 2027. Inoltre ha collezionato 63 gettoni e 3 gol con il Parma, 62 apparizioni e 2 centri con il Perugia, 61 match e 2 gol con la Salernitana, 60 gare e una rete con il Venezia, 27 partite e un centro con il Rimini, 8 incontri con il Bellaria Igea Marina e 6 presenze con la Pro Piacenza. L'esterno è sceso in campo una volta pure con l'Italia.