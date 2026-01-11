Napoli, McTominay: "A San Siro con tante assenze: provate a togliere i big all'Inter..."
Il centrocampista del Napoli Scott McTominay ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo dell’Inter chiusa sul 2-2 e valevole per la 20^ giornata di Serie A.
Grande prestazione: 4 punti dall'Inter è un gap che si può colmare?
"Tutti hanno dato ogni singola goccia di sudore, non cediamo di un millimetro. Ci siamo presentati senza Anguissa, Lukaku, Gilmour, De Bruyne, Neres: immaginate l'Inter senza Thuram, Lautaro, Barella e Calhanoglu...".
Errore sul primo gol, poi grande reazione.
"Gli errori fanno parte del calcio, importante subito rialzare la testa".
Editoriale di Enzo Bucchioni Delusione Inter: non scappa. Euforia Napoli: recupera due gol. Grandi squadre regalano un pari-spettacolo, con rigore, Conte espulso, doppietta di McTominay, palo di Mkhitaryan nel recupero. Il Milan frena ancora. Ora la Juve punta la zona scudetto.
