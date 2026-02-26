Napoli, un'altra partita senza McTominay: out col Giugliano, salterà anche il Verona

Il Napoli dovrà fare a meno di Scott McTominay anche nel prossimo impegno di campionato. La decisione è ormai definita: il centrocampista non sarà a disposizione per la trasferta di sabato contro l’Hellas Verona al Bentegodi. L’assenza dall’allenamento congiunto disputato ieri contro il Giugliano ha confermato che i tempi non sono ancora maturi per il rientro.

A frenare McTominay è l’infiammazione tendinea che continua a dargli fastidio e che si era riacutizzata il 7 febbraio al Ferraris, durante la gara contro il Genoa, costringendo Antonio Conte a sostituirlo già all’intervallo. Un problema ciclico, come spiegato dallo stesso allenatore nel post-partita, che richiede prudenza e gestione attenta. Dopo quella sfida, McTominay ha saltato tre partite consecutive: il pareggio con la Roma, la sconfitta contro l’Atalanta e l’eliminazione in Coppa Italia ai rigori contro il Como. Tutti risultati che hanno evidenziato quanto la sua presenza sia diventata centrale negli equilibri della squadra.

Secondo il Corriere dello Sport, l'obiettivo ora è tornare disponibile per la gara successiva, quella in programma al Maradona nel weekend del 7-8 marzo contro il Torino. Un’altra settimana di lavoro a Castel Volturno, senza forzature, per provare a rimettere in campo un giocatore che non è solo leader carismatico, ma anche uno dei principali riferimenti offensivi: dieci gol stagionali, l’ultimo proprio contro il Genoa, nel giorno dell’ultima vittoria azzurra.