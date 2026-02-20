McTominay ha aperto al rinnovo col Napoli: lo scozzese non è tra i cinque più pagati

Nell'intervista rilasciata questa mattina al 'Corriere dello Sport' Scott McTominay ha spazzato via tutti i dubbi circa un immediato futuro lontano da Napoli. Arrivato dal Manchester United nell'estate 2024 per circa 30 milioni di euro, il calciatore scozzese s'è così espresso sul suo futuro: "Il mio agente non ha comunicato con nessuno riguardo al mio futuro. Parla solo con me e con il club. Non ha detto nulla ai giornali. Io sono estremamente felice qui e, per quanto mi riguarda, sono un giocatore del Napoli, è tutto quello a cui penso. Il futuro è molto importante e potrei vedermi nel Napoli per molto tempo".

Sono dichiarazioni che non lasciano spazio a interpretazioni diverse da una sua voglia di restare a Napoli per ancora diverse stagioni. Con le due parti che a questo punto - visto il ruolo centralissimo di McT nella rosa partenopea - possono procedere alle discussioni per un prolungamento dell'attuale accordo valido comunque per due ulteriori stagioni. Fino al 30 giugno 2028.

Dovesse arrivare a sottoscrivere un nuovo accordo, McTominay potrebbe diventare il calciatore più pagato della rosa o comunque salire sul podio. Al momento, non è nemmeno nella lista dei cinque giocatori più pagati in squadra. Al primo posto c'è infatti Romalu Lukaku con un ingaggio da sei milioni netti, grossomodo gli stessi di Kevin De Bruyne. Ingaggio da circa cinque milioni netti per Rasmus Hojlund, poi due calciatori che da tanti anni fanno parte di questa rosa: c'è Stanislav Lobotka con uno stipendio da 3.5 milioni l'anno, poi Matteo Politano a 3.2. E l'ex Manchester United? Il suo ingaggio oggi è di tre milioni a stagione (bonus esclusi). Grossomodo sulle stesse cifre di Elmas, Neres e capitan Di Lorenzo.