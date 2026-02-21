Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
McTominay eroe in Scozia, la rovesciata con la Danimarca diventa un murales: le immagini

Ci sono gol che entrano nella storia del calcio per la loro bellezza e la loro difficoltà, poi ci sono quelli che vi entrano per l’importanza della posta in palio quando sono stati realizzati. E infine, c’è anche una piccola élite che li comprende entrambi. Ecco in quest’ultimo gruppo si colloca sicuramente la magnifica rovesciata fatta da Scott McTominay realizzata contro la Danimarca che gli ha consentito di trascinare la sua Scozia ai prossimi Mondiali.

Ebbene, da adesso la rete del centrocampista del Napoli sarà per sempre destinata a rimanere nella memoria collettiva grazie ad un murales realizzato da un artista scozzese che ha raffigurato la prodezza del proprio beniamino.

Come mostrano le immagini in calce all’articolo, McTominay è stato disegnato nel momento dello slancio poco prima di impattare con il piede e il pallone. L’opera si trova a Glasgow, sulla facciata di un palazzo di Somerville Drive, la via che porta allo stadio della nazionale Hampden Park

