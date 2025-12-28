Napoli, McTominay: "Lobotka? Con il suo rientro a centrocampo siamo tutti facilitati"

Il centrocampista del Napoli Scott McTominay ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna sul campo della Cremonese valevole per la 17^ giornata di Serie A.

Che settimana è stata?

"Nel calcio hai sempre poco tempo per prepararti, siamo abituati. Ci siamo allenati normalmente".

E' difficile questo ruolo e Lobotka ti aiuta?

"E' calcio, devi saper giocare in ogni posizione. Grande giocatore, col suo rientro siamo tutti facilitati".