Napoli, McTominay: "Lobotka? Con il suo rientro a centrocampo siamo tutti facilitati"
Il centrocampista del Napoli Scott McTominay ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna sul campo della Cremonese valevole per la 17^ giornata di Serie A.
Che settimana è stata?
"Nel calcio hai sempre poco tempo per prepararti, siamo abituati. Ci siamo allenati normalmente".
E' difficile questo ruolo e Lobotka ti aiuta?
"E' calcio, devi saper giocare in ogni posizione. Grande giocatore, col suo rientro siamo tutti facilitati".
