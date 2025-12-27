Napoli, McTominay fa incetta di premi anche in patria: è il miglior scozzese dell'anno

La prima stagione italiana di Scott McTominay si chiude con un bilancio semplicemente straordinario. Arrivato al Napoli tra grandi aspettative, il centrocampista scozzese non si è limitato a vincere sul campo, ma ha saputo imporsi come uno dei protagonisti assoluti del calcio italiano ed europeo.

Con la maglia azzurra, McTominay ha conquistato Scudetto e Supercoppa italiana, diventando una pedina centrale nello scacchiere partenopeo. A certificare il suo impatto sono arrivati anche i riconoscimenti individuali: oltre ad aver vinto il premio di MVP della Serie A 2024/25, al Gran Galà del Calcio AIC gli sono stati assegnati sia il premio di Miglior Giocatore (MVP) della Serie A 2024/25 sia quello di Miglior Centrocampista del campionato, consacrandolo definitivamente come uno dei volti simbolo della stagione.

Il 2025, però, non poteva chiudersi senza un ulteriore sigillo. La Federazione della Scozia ha infatti premiato McTominay come Miglior Giocatore scozzese dell’anno, riconoscendo il valore di un’annata vissuta ad altissimo livello anche lontano dalla patria. Un traguardo prestigioso che conferma la crescita e la maturità di un leader ormai affermato, capace di brillare sia in Serie A sia sulla scena internazionale.